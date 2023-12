Lauri Marjamäki myöntää: tässä on syy, miksi Kärppien huippunimekäs vahvistus ei pelaa NHL:ssä

– Aika vaikea on häntä vieläkään arvioida. Katsotaan ensin viisi peliä ja mietitään sitten. On selvää, että hänen pitää päästä sekä huippuluistelukuntoon että sinuiksi pelin kanssa. Mitä pidemmälle toinen ottelu meni, niin sitä paremmalta hän tuntui. Hänellä on kuitenkin pitkä tauko edellisistä peleistä. Sitten vain yksi harjoitus tiistaina alle ja suoraan putkeen, missä pelataan kolme peliä neljään päivään. Ja vielä kärkiporukat vastassa. Kyllä tämä tarjoaa varmasti hänelle sellaisen kokemuksen, että mitä tuleman pitää, Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki miettii Ritchiestä MTV Urheilulle.