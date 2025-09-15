Laura Dahlmeierin ruumis on löydetty, kertoo saksalaislehti Bild. Huolimatta ampumahiihtotähden viimeisestä toiveesta, se on päätetty noutaa.
Ennen traagista vuorikiipeilyonnettomuuttaan Pakistanissa Dahlmeier ilmaisi testamentissaan, ettei kukaan pelastaisi hänen ruumistaan, jos se vaarantaisi muiden turvallisuuden.
Tätä toivetta on noudatettu kesällä sattuneen tapaturman jälkeen.
– Kokeneina vuorikiipeilijöinä päätimme, että hänen tulisi jäädä paikalleen. Se oli hänen toiveensa, sanoi saksalainen vuorikiipeilijä Thomas Huber, joka oli osa pelastusryhmää.
Yllättävä käänne
Bildin mukaan saksalaisen ruumis on kuitenkin nyt löydetty, ja operaatio sen noutamiseksi on käynnissä.
Pakistanilainen vuoristo-opas Kaleem Shani kertoi saksalaislehdelle, että Dahlmeierin ruumista hakemaan lähtenyt pelastuspartio on jo matkalla. Shani työskentelee Shipton Tours -organisaatiossa, jonka kanssa Dahlmeier teki yhteistyötä.
Laura Dahlmeier kuoli Karakoramin vuoristossa 28. heinäkuuta. Hän joutui kivivyöryn uhriksi kiipeillessään Laila Peak -vuorella. Saksalainen ampumahiihtäjä oli 31-vuotias.