Heinäkuussa vuorikiipeilyonnettomuudessa Pakistanissa kuolleen Laura Dahlmeierin ruumis jää sittenkin vuorelle.
Saksalaislehti Bild uutisoi sunnuntaina, että operaatio entisen ampumahiihtotähden ruumiin noutamiseksi oli jo käynnistetty. Nyt tilanteeseen on tullut uusi käänne.
Ruotsalaislehti Expressen kertoo Dahlmeierin taustajoukkojen kiistävän ruumiin nouto-operaation. Saksalaiselle uutistoimistolle DPA:lle maanantaina lähettämässään tiedotteessa taustajoukot kertovat selvittäneensä asiaa, mutta päätyneensä ratkaisuun, että ruumis jätetään vuoristoon. Päätökselle ei annettu perusteluita.
DPA:n mukaan ruumiin noutamista myöhemmin ei ole kuitenkaan suljettu pois.
Dahlmeier kuoli 28. heinäkuuta Karakoramin vuoristossa jäätyään kivivyöryn alle Laila Peak -vuorella. Hän oli kuollessaan 31-vuotias. Dahlmeier oli testamentissaan toivonut, ettei hänen ruumistaan onnettomuuden sattuessa noudettaisi vuorelta, mikäli operaatio aiheuttaisi vaaraa pelastustyöntekijöille.