Vuorikiipeilyonnettomuuteen joutunut Laura Dahlmeier on kuollut

Entinen ampumahiihtotähti Laura Dahlmeier, 31, on kuollut vuorikiipeilyonnettomuudessa, kertoo Bild ja ZDF.

Dahlmeierin manageritiimi vahvisti tiedon ZDF:lle.

Dahlmeier jäi maanantaina kivivyöryn alle Pakistanissa sijaitsevalla Laila Peak -vuorella. Onnettomuushetkellä Dahlmeier oli noin 5 700 metrin korkeudessa yhdessä kiipeilyseuralaisensa Marina Evan kanssa. Eva selvisi kivivyörystä ilman suurempia vammoja.

Pelastushelikopteri pääsi onnettomuuspaikalle vasta tiistaina, jolloin saksalaistähdestä ei havaittu elonmerkkejä. Etsinnät jouduttiin keskeyttämään pimeän laskeuduttua, eikä niitä pystytty keskiviikkona jatkamaan helikopterilla kehnon sään vuoksi.

Dahlmeierin manageritiimin lausunnon mukaan on todennäköistä, että Dahmeier kuoli välittömästi kivivyöryn iskiessä.

– Helikopterin ylilennon havaintojen ja hänen kiipeilykumppaninsa Dahlmeierin vammoista antamien kuvausten perusteella, voidaan olettaa, että Dahlmeier kuoli välittömästi, lausunnossa todetaan.

Manageritiimin mukaan pelastajat eivät kyenneet tuomaan Dahlmeierin ruumista takaisin perusleiriin.

– Se on pelastajille liian riskialtista näissä olosuhteissa. Hänen perheensä on äärimmäisen kiitollinen pelastustiimille, jotka riensivät apuun. He yrittivät kaikkensa pelastaakseen hänet, lausunto jatkuu.

Bild ja ZDF kertoivat keskiviikkona, että Dahlmeieria etsittiin jalan kahdessa kolmen hengen pelastusryhmässä.

Dahlmeier voitti ampumahiihtourallaan kaksi olympiakultaa, yhden olympiapronssin, seitsemän maailmanmestaruutta ja yhden maailmancupin. Dahlmeier lopetti uransa vain 25-vuotiaana vuonna 2019.