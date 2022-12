Laulaja Janna otti perheensä joulunviettoon mukaan kaksi ukrainalaisnuorta: "Meidän kanssamme he voivat keskittyä tavalliseen elämään"

Laulaja Jannaa , eli Janna Hurmerintaa, Ukrainan tilanne on kauhistuttanut ja hän on omalta osaltaan miettinyt, mitä konkreettista voisi tehdä ukrainalaisten hyväksi.

– Jotakin enemmän kuin rahan lahjoittamista, vaikka toki sekin on tärkeää. Tutustuin kahteen ukrainalaiseen nuoreen, Mariaan ja Dimaan, sosiaalisen median kautta helmikuussa. He tulivat kahden suomalaisen vapaaehtoisen mukana Ukrainasta Suomeen, Janna kertoi MTV Uutisille 28. joulukuuta.

Janna on koettanut tarjota nuorille läsnäoloa ja normaalia elämää Suomessa. Heistä on tullut laulajalle perheenjäseniä.

Marialla ja Dimalla on paljon traumaattisia muistoja, eivätkä he halua katsoa uutisia laisinkaan.

– Juuri meidän kanssamme he voivat keskittyä tavalliseen elämään ja 3-vuotiaan poikani hauskoihin juttuihin niin, että heillä on perhe myös täällä. Heidän vanhempansa ovat Ukrainassa, mutta he pitävät sinne yhteyttä koko ajan.