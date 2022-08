Laulaja Evelina ei muista, koska hänellä olisi ollut säännöllinen arkipäivärytmi

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tanssinopettaja Marko Keräsellä on jo ennen poppari Evelinan kohtaamista ollut Spotifyssa TTK-lista, jonne hän aina hyvän biisin kuultuaan lisää kappaleita.

– Siellä oli jo kolme Even biisiä. Hän on tavallaan ollut läsnä TTK:ssa jo aiemminkin tietämättään. Jos ihminen tekee tuollaista musiikkia ja sitä rytmiä, joka ruokkii juuri minun mieltäni, niin ei se väärin voi olla, Marko kuvaili Evelinan ja hänen yhteensopivuutta MTV Uutisille.

– Evelina piirtää ja maalaa ja minä olen käynyt kuvaamataitopainotteisen lukion. Emme ole vielä päässeet juttelemaan niin paljon, mutta minulla on hyvä hytinä Evelinasta muutenkin. Helppo olla lähellä, Marko kuvaili pariaan.

Alla olevassa kuvassa on Evelinan kuvittama ja ideoima kalenteri.

View this post on Instagram

–Jos on tanssi x, niin teemme siitä tietyn näköisen ja luonteisen. Teemme aina ikään kuin minielokuvan. Väitän, että se on Evelinan luovalle mielelle hyvä. Lähdemme kokonaisvaltaisella taide-elämyksellä liikkeelle. Mietimme, minkälainen esitys on visuaalisesti, ja tanssi tulee sitä kautta, Marko kertoi.