Muistatko vielä? Artisti Evelina oli mukana ensimmäisellä The Voice of Finland -kaudella

Artisti Evelina sai 16-vuotiaana ensikosketuksen musiikin tekemiseen The Voice of Finlandin kaikkien aikojen ensimmäisellä kaudella.

Artisti Evelina, 29, julkaisi 14. maaliskuuta uutta musiikkia puolentoista vuoden tauon jälkeen Kirsikat-kappaleensa myötä.

Hän on esiintynyt vanhemmilleen jo ihan lapsesta saakka ja tehnyt pahvista ”keikkalippuja”. 16-vuotiaana Evelina oli mukana aivan ensimmäisellä The Voice of Finland -kaudella.

– Pääsi näkemään, miten ammattilaiset työskentelevät, miten kaikki käytännössä toimii ja miltä se kuulostaa esiintyä ison bändin kanssa. Miten kannattaa valmistautua? Se oli varpaiden kastaminen ammattilaisten altaassa, Evelina muisteli Huomenta Suomessa 15. maaliskuuta.

Hän on luonut musiikkiuraa jo kymmenisen vuotta. Hän kokee, että kaikki on muuttunut ja toisaalta ei mikään.

– Se sisäinen, kuka Eve on, on siellä edelleen, mutta ehkä sitä omaa ääntä on oppinut käyttämään eri tavalla. Olen kehittynyt paljon biisinkirjoittajana, ja työkaluja on todella paljon erilaisia, Evelina kertoi.

Videolla Evelina kertoo, miten autismidiagnoosi muutti hänen elämäänsä.