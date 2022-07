Laulaja Bess kärsi nuorena mielenterveysongelmista – sai apua yllättävältä taholta: "Kannustan kaikkia"

Kiertuekesää parhaillaan viettävä laulaja Bess eli Essi Launimo piipahti Uutisaamussa kertomassa tuoreista kuulumisistaan. Tähti julkaisi hiljattain uuden Rakasta ei rakasta -kappaleen, joka on niittänyt menestystä julkaisun myötä.

– Oli pari opettajaa, jotka sanoi minulle lempeästi, että tässä on sellaisia juttuja, mitä sinun kannattaisi käsitellä. Yksi opettaja sanoi, että hänelle ratkaisukeskeinen pitkäaikainen psykoterapia on ollut parasta mitä hän on voinut itselleen tehdä. Ovat kannustaneet hakemaan apua.