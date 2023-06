Laukaukset kerrostalon pihalla Ylöjärvellä johtivat vankeustuomioon: "Selkeästi varustautuneet ja valmistautuneet tulitaisteluun"

– Kumpikin osapuoli on varustautunut tilanteeseen asein ja (he ovat) selkeästi varustautuneet ja valmistautuneet tulitaisteluun. Kaikkien kertomusten mukaan ampuminen tilanteessa on alkanut heti, kun asianosaiset ovat tulleet pihalle, oikeuden tuomiossa sanotaan.