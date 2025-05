Tanskan puolivälieräsankarit ihmeissään Kanada-kaadon jälkeen: "Elämäni suurin ottelu"

Tanska voitti kaikkien yllätykseksi Kanadan jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä ja eteni ensimmäistä kertaa mitalipeleihin. Joukkueen puolivälieräsankarit olivat ottelun jälkeen onnesta suunniltaan.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Välierä Ruotsi–Yhdysvallat lauantaina klo 15.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa klo 14.30 ja MTV3-kanavalla klo 15. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Tanskan voiton teki entistä häkellyttävämmäksi se tosiasia, että joukkue oli vielä kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua 0–1-tappiolla.

Nikolaj Ehlers laukoi tasoituksen kaksi minuuttia ja 17 sekuntia ennen päätössummeria Tanskan pelatessa ilman maalivahtia. Nick Olesenin voittomaali taas näki päivänvalon vain 49 sekuntia ennen loppua ja laukaisi Herningin kotiyleisön infernaaliseen huutomyrskyyn.

Kanada jäi mitalipelien ulkopuolelle ensimmäistä kertaa 11 vuoteen, vaikka joukkueen kokoonpanossa oli Sidney Crosbyn ja Nathan MacKinnonin johdolla lukuisia pelaajia helmikuun voittoisasta neljän maan NHL-turnauksesta.

Tšekin pääsarjassa kiekkoilevan Olesenin oli ottelun päätyttyä vaikea löytää sanoja.

– Pääsin vain jotenkin kiekkoon maalin edessä, ja tein maalin. Se oli hullua. Tämä oli todennäköisesti elämäni suurin ottelu, 29-vuotias hyökkääjä sanoi kanadalaisen TSN:n haastattelussa.

– Meillä on uskomaton ryhmä, jolla on todella hauskaa yhdessä. Se, että saimme kokea tämän kaiken kannattajiemme edessä, on upea tunne. En usko, että kukaan täällä ajatteli meillä olevan mahdollisuuksia voittoon.

Tasoitusmaalin tehnyt Ehlers on yksi Tanskan harvoista NHL-avuista. Kanada-ottelu oli hänelle vasta kisojen toinen peli. Ehlers suuntasi kisoihin heti sen jälkeen, kun NHL:n runkosarjan voittanut Winnipeg Jets oli hävinnyt pudotuspelien toisella kierroksella Dallas Starsille.

– Se tappio oli kova takaisku, kun ottaa huomioon, minkälainen joukkue meillä oli. Se sattui. Palasin kotiin, ja sain mahdollisuuden pelata vielä vähän jääkiekkoa ja pelata MM-puolivälierässä. Nyt olemme välierissä. Toivottavasti ihmiset ymmärtävät, miten upea juttu tämä on Tanskan kaltaiselle pienelle maalle. Tämä on järjetöntä. Olen todella ylpeä joukkueestamme, Ehlers sanoi TSN:lle.

– Annoimme itsellemme mahdollisuuden. Meillä oli paljon hyviä paikkoja läpi ottelun. Tiesimme, että Kanada hallitsee, mutta puolustimme hyvin keskustaa emmekä päästäneet heitä helpolla hyville paikoille. Maalivahtimme seisoi päälläään. Kun on vain yhden maalin perässä, lopussa on mahdollista nousta mukaan.

Ehlers pelaa NHL:ään siirtymisensä (2015) jälkeen viidensiä MM-kisojaan. Hän sanoo maajoukkuepaidan ylle pukeminen merkitsevän paljon.

– Toivottavasti tanskalaiset huomaavat sen. Rakastan pelaamista leijona rinnassani. Rakastan sitä, kun saan palata kotiin ja nähdä nämä tyypit.

– En tullut pelaamaan vain alkusarjassa, vaan uskon tähän joukkueeseen. Voimme joskus tehdä upeita juttuja, ja tänä vuonna niin tapahtui. Muu joukkue antoi meille ensin mahdollisuuden, ja sitten pelasimme yhdessä kaksi upeaa ottelua. Olen todella ylpeä.

Tanska kohtaa huomenna välierissä Sveitsin. Toinen finaalipaikka ratkotaan Ruotsin ja Yhdysvaltain välillä.