Lastenklinikoille tehdyt vierailut saivat Sara Parikan ajattelemaan elämän rajallisuutta: "Se oli nuorelle ihmiselle hyvä herätys"

Pitkään Kummit ry:n toiminnassa mukana ollut Parikka ei ole koskaan analysoinut sitä, mistä hänen auttamishalunsa kumpuaa, vaan asia on tuntunut hänelle aina luonnolliselta.

– Tietysti lastenklinikoiden kummien kohdalla, kun kyse on lapsista ja heidän terveydestään, niin itsekin pienten lasten äitinä koen sen tosi merkitykselliseksi, hän kertoo.

– Olihan se nuorelle ihmiselle hyvä herätys siihen, kuinka rajallista elämä on ja millaista elämää toiset viettävät ja mitä itsellekin saattaa periaatteessa koska tahansa käydä, hän sanoo.

– Olen tosi kiitollinen lastenklinikoiden kummeille, tämä on ollut ihana yhteistyö. Tämä on myös upea tuotanto olla mukana, tämä tehdään tosi hienosti ja täällä ihmiset ovat hirveän hyvällä tuulella. On ollut ihanaa olla osa tätä.