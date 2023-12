Kahden lapsen isä Jaakko Loikkanen nähdään jälleen hyvällä asialla: "Sairastuminen on sattumasta kiinni"

Juontaja-toimittaja Jaakko Loikkanen nähdään jälleen 10. joulukuuta juontamassa Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonserttia . Tuija Pehkonen on konsertissa Loikkasen juontoparina. Tapahtumassa kuullaan rakkaimpia joululauluja kotimaisten huippuartistien esittäminä, tarinoita lapsipotilaiden elämästä sekä asiaa lasten terveydestä ja elämän merkityksellisyydestä.

– Tämä on tilaisuus, jota en koskaan jätä väliin, jos vaan pyydetään ja suinkin pääsen mukaan. Kummien tekemä työ on minulle tärkeintä hyväntekeväisyystyötä ja tuntuu omalta, Loikkanen kertoi MTV Uutisille konsertin mediatilaisuudessa.

Loikkasella on 5- ja 2-vuotiaat lapset, joten aihe koskettaa hänen arkeaan.

– Tiedostan, että terveys ja sairastuminen on sattumasta kiinni. Kenelle tahansa voi periaatteessa tapahtua mitä tahansa, ja silloin on hyvä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on Suomessa mahdollista saada parasta mahdollista hoitoa. Oli se sitten oma lapsi tai jonkun toisen lapsi, Loikkanen kertoi.