Lasten saaminen vaikuttaa vanhempien aivoterveyteen vielä myöhemmälläkin iällä

Lasten saamisella näyttää olevan aivoihin myöhemmällä iällä nuorentava vaikutus, väläyttää alkuvuodesta julkaistu laaja tutkimus.

Erityisesti tuoreet vanhemmat puhuvat usein "äitiaivoista" viitatessaan lapsen myötä hidastuneisiin hoksottimiin, mutta pitkässä juoksussa lasten saaminen voi itse asiassa hidastaa aivojen ikääntymistä. Tähän suuntaan vie tieteellisessä PNAS-julkaisusarjassa ilmestynyt, Yalen ja Rutgersin yliopistoissa toteutettu tutkimus. Tutkimuksesta uutisoi esimerkiksi Science Alert.

Neurotieteilijä Edwina Orchardin johtamassa tutkimuksessa käytiin läpi yli 37 000:n 40–69-vuotiaan aivokuvantamiset. Tulosten perusteella jokainen saatu lapsi tehosti sekä äitien että isien aivojen yhteyksiä myöhemmällä iällä.

Mitä enemmän lapsia ihmiselle syntyi, sitä enemmän toiminnallisia yhteyksiä aivoverkoissa näkyi. Havainto päti erityisesti aivojen somatomotorisessa verkostossa eli sellaisilla keskushermoston alueilla, jotka on yhdistetty liikkumiseen ja aistimuksiin.

Löydös poikkeaa keski-ikäisillä tai sitä vanhemmilla tavanomaisesti tehdyistä havainnoista, sillä yleensä ikääntyvissä aivoissa näkyy näillä alueilla vähemmän yhteyksiä.

Tutkimusdata saatiin puolen miljoonan britin terveys- ja genomitiedot sisältävästä UK Biopankista, jonka avulla on Duodecim-lehden mukaan tuotettu jo satoja tieteellisiä julkaisuja.

Hoivarooli ratkaiseva?

Tekijät itse ovat kuvailleet tutkimustaan toistaiseksi laajimmaksi katsaukseksi vanhempien aivojen toimintaan – ja ensimmäiseksi, jossa erojen on osoitettu näkyvän myös iseillä. Vaikka vanhemmuus vaikuttaa isiinkin perustavanlaatuisesti, he jäävät usein sivuun vanhemmuutta koskevissa tutkimuksissa, sillä he eivät kanna, synnytä tai imetä lasta.

Koska tutkimuksessa tehdyt havainnot pätivät myös miehiin, näyttäisi siltä, että aivoterveyden kannalta tärkeää on nimenomaan hoivarooli eikä niinkään esimerkiksi raskaus yksinään. Tällöin lasten hoitamisen myönteisten vaikutusten voisi ajatella heijastuvan myös esimerkiksi isovanhempiin, varhaiskasvatuksen työntekijöihin tai muihin lapsista vastuussa oleviin aikuisiin.

Havaintoja voi selittää se, että lapset rikastuttavat elämää kognitiivisen stimulaation, fyysisen aktiivisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ansiosta.

Entuudestaan vanhemmuuden pitkäaikaisvaikutuksista aivoihin on tiedetty vain vähän. Hiljattain on tosin osoitettu aivojen harmaan aineen vähentyvän raskauden aikana ja sen jälkeen, mikä selittäisi niin sanotut äitiaivot.

Tutkijat näkevät jatkossa tarvetta entistä laajemmille ja monipuolisemmille aivotutkimuksille, jotta käsitys ikääntymiseen vaikuttavista tekijöistä tarkentuisi.

