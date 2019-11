Lasten ja nuorten puhelimeen tehdyt soitot pidentyneet – erityisesti nuorten soittajien määrä kasvanut: "Pienimmät etsivät seuraa iltapäivän arjen yksinäisyyteen"

Se voi mennä vaikka näin: koulu päättyy ja vanhemmat ovat töissä. Lapsi on useita tunteja yksin kotona.

– Yleisimmin niissä kuuluu iltapäivän arjen yksinäisyys. Lapsilla ei välttämättä ole mitään tiettyä aihetta, mistä he haluavat jutella, vaan he haluavat, että joku on heidän kanssaan pienen hetken siinä vierellä, kertoo suunnittelija Heidi Holappa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.