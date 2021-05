Vapaaehtoisia etsitään, kun Suomi alkaa tutkia koronarokotteen tehoa alle 12-vuotiaille – tutkimuksessa voi olla mukana puolivuotiaita

– Erittäin tärkeä aihepiiri, ajatellen kuinka paljon maailmassa on alle 12-vuotiaita lapsia.

Suomessa vakavia sairastapauksia koronaviruksen johdosta on ollut huomattavan vähän ja kuolemantapauksia ei ollenkaan.

– Niillä alueilla, missä koronavirusinfektioita on enemmän, niin sitten se väestömäärän tapausmäärään suhteutettu kuolleisuus lasten osalta on huomattavasti korkeampi.

– Se on globaalissa mielessä myöskin erittäin merkityksellinen asia, että saadaan tutkimustietoa siitä, kuinka hyvin nyt käytössä olevat koronarokotteet toimivat myöskin lapsilla.

Yhdysvalloissa myyntilupa jo 12-15-vuotiailla

Pfizerin ja Biontechin rokotetta voi tällä hetkellä Euroopassa antaa yli 16-vuotiaille, mutta Rämetin mukaan Yhdysvalloissa lääkkeistä vastaava viranomainen FDA on antanut käyttöluvan myöskin 12-15-vuotiaille lapsille.

– Tämän rokotteen osalta tutkimus jatkuu sitten nuorempiin lapsiin. Ensimmäisessä vaiheessa on 5-12-vuotiaita ja siitä sitten edetään jatkossa vielä myöskin nuorempiin lapsiin.

Kaikkiaan noin 100 tutkimuskeskusta osallistuu tutkimukseen ja näistä suurin osa on Yhdysvalloissa.

Vain perusterveitä lapsia mukaan tutkimukseen

– Tässä kohtaa tutkimukseen osallistuu perusterveitä lapsia, eli käytännössä jos on merkittäviä perussairauksia, niin tutkimukseen ei voi osallistua, Rämet kertoo.

Käyttökokemusta rokotteesta valtavasti

Rämet muistuttaa, että lapsilla koronarokotetta tutkitaan samalla tavalla kuin aikuisillakin, mutta on tärkeää, että lapset saavat lapsilla tutkittuja lääkkeitä ja rokotteita.

– Harvoin rokotetutkimuksessa lasten osalta ollaan sellaisessa tilanteessa, että käyttökokemusta rokotteesta on näin valtavasti jo olemassa siinä kohti, kun rokotetutkimus laajenee lapsiin.

– Eli vaikka mRNA-rokotteet on rokoteteknologiana uusi, niin tässä vaiheessa maailmallahan on annettu jo satoja miljoonia rokoteannoksia, ja siellä ei ole tullut esiin tällaisia merkittäviä vakavia haittavaikutuksia, jolloin riski siihen, että merkittäviä haittavaikutuksia sitten pienemmillä lapsilla tulisi, on nähdäkseni hyvin hyvin pieni, Rämet kertoo.