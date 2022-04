Lasse Kukkoselle heitetään tuntuva fakta SM-liigan seiskapeleistä – "Olen yllättynyt tuosta"

Jääkiekon SM-liigan puolivälierät saavat todella herkullisen huipennuksen, kun peräti kolmessa eri parissa edettiin seitsemänsiin ja ratkaiseviin koitoksiin. Tilastofakta on se, että kotiedulla on merkittävä painoarvo SM-liigan seiskaotteluissa. Fakta, mikä tiputettiin C Moren asiantuntijalle Lasse Kukkoselle, yllättää hänet. Lisää asiasta ja Ilves–Kärpät-sarjan seiskapelin lähtöasetelmista jutun yläreunan videolta.