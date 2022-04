Petri Kontiola paljasti viestin, jolla Ilves lähestyi huimaavaa seiskapeliä: "Hanaa!"

Jääkiekon SM-liigassa vietetään tänään herkkupäivää. Ohjelmassa on peräti kolme seiskaottelua. Tampereella Ilves ja Kärpät ratkaisevat paremmuutensa spektaakkelissa. Miten Ilves on lähestynyt huimaa iltaa? Kokenut tähtisentteri Petri Kontiola paljasti reseptin C Morelle alkulämmittelyn yhteydessä. Katso Kontiolan kommentit jutun yläreunan videolta.