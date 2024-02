Lapsivangeilla jopa vain tunti viikossa kouluopetusta, jota nuori tarvitsisi päästäkseen irti rikoksista – kunnat rikkovat lakia

– Kunnilla on ollut vaikeuksia osoittaa opetusresurssia vankiloihin. Saattaa olla tilanteita, että alaikäiselle on vaikka tunti tai kaksi viikossa vain sitä lähiopetusta, kertoo operatiivisten toimintojen johtaja Riitta Kari Rikosseuraamuslaitoksesta (Rise).

– Ammatillisen opetuksen suhteen on paljon parempi tilanne, kun on muistaakseni 15 ammatillista oppilaitosta, jolla on vankilaopetuslupa. Mutta yleissivistävän koulutuksen osalta tämän tyyppisiä järjestelyjä ei ole.