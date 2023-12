Lapsipotilaat saavat Michael Monroen tunteikkaaksi: "On järkyttävän surullista"

– Lasten auttaminen on kaikista tärkeintä. On etuoikeus ja kunnia olla tässä mukana. Olen ollut kerran aikaisemmin konsertissa mukana ja aina toivonut, että kutsuttaisiin toisenkin kerran, Monroe kertoi MTV Uutisille konsertin mediatilaisuudessa.

– Lapsissa on meidän tulevaisuutemme. Varsinkin syöpälapsien kohdalla on järkyttävän surullista, kun näkee niin pieniä ihmisiä, joilla on rankat sairaudet.