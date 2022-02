Lapsiasiavaltuutettu: Pojat joutuvat tyttöjä useammin väkivallan kohteeksi – "Poikien oletetaan sietävän sitä"

MTV Uutiset kertoi aiemmin kouluterveyskyselyn tuloksista, joista oli nähtävissä kasvua tyttöjä kohtaan tapahtuvassa kotiväkivallassa.

Vaikka kyselyssä väkivalta tyttöjä kohtaan näyttää lisääntyneen, myös poikauhreja on paljon. Tytöt raportoivat poikia useammin heihin kohdistuvasta väkivallasta, kertoo asiantuntija.

– Useat lähteet osoittavat, että kodeissa on koronan aikana koettu enemmän kireää ilmapiiriä ja myös fyysistä väkivaltaa, mikä on näkynyt poliisien hälytystehtävissä ja turvakodeissa. Tämä on varmasti heijastunut tyttöjen kokemaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Asia on herättänyt huolta kuitenkin jo ennen koronaa, sillä tytöt raportoivat poikia useammin heihin kohdistuvasta väkivallasta.

– Todennäköisesti tyttöjen on helpompi puhua kaltoinkohtelusta ja he myös kokevat kodin ilmapiirin poikia kielteisemmin. Mielenterveyden ongelmat, kuten masennus ja ahdistus, ovat tilastollisesti yleisempiä tytöillä, eli kielteisten kokemusten kehä tiivistyy helposti, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

"Pojat ovat väkivallan uhreja useammin kuin tytöt niin pienenä kuin teini-iässä"

Kehitys ei koske pelkästään tyttöjä.

– Tilastokeskuksen mukaan sekä tyttö- että poikauhrien lukumäärät ovat kasvaneet. Tyttöjen on usein helpompi kertoa heihin kohdistuneesta väkivallasta, kun taas poikien oletetaan sietävän sitä. Kuitenkin pojat ovat väkivallan uhreja määrällisesti useammin kuin tytöt niin pienenä kuin teini-iässä.

Pahoinpitelyrikokset 2009-2020, uhrina poika:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 - 4v Uhrien lukumäärä 161 207 278 326 314 311 426 420 448 470 466 427 5 - 9v Uhrien lukumäärä 368 419 554 684 538 660 933 922 1000 989 1247 1108 10 - 14v Uhrien lukumäärä 1020 1140 1327 1249 1145 1103 1289 1499 1606 1433 1905 1708 15 - 17v Uhrien lukumäärä 1566 1614 1768 1483 1286 1142 1070 1275 1273 1227 1172 1299 Yhteensä 3115 3380 3927 3742 3283 3216 3718 4116 4327 4119 4790 4542

Pahoinpitelyrikokset 2009-2020, uhrina tyttö:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 - 4v Uhrien lukumäärä 110 152 175 262 226 209 293 302 270 305 319 316 5 - 9v Uhrien lukumäärä 156 223 263 407 354 366 480 474 482 525 628 582 10 - 14v Uhrien lukumäärä 464 550 637 604 597 499 641 748 740 758 780 838 15 - 17v Uhrien lukumäärä 780 839 1041 808 818 682 690 771 765 716 693 683 Yhteensä 1510 1764 2116 2081 1995 1756 2104 2295 2257 2304 2420 2419

Pahoinpitelyrikokset 2009-2020, uhrit yhteensä (pojat ja tytöt):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 - 4-v 271 359 453 588 540 520 719 722 718 775 785 743 5 - 9-v 524 642 817 1091 892 1026 1413 1396 1482 1514 1875 1690 10 - 14-v 1484 1690 1964 1853 1742 1602 1930 2247 2346 2191 2685 2546 15 - 17-v 2346 2453 2809 2291 2104 1824 1760 2046 2038 1943 1865 1982 Yhteensä 4625 5144 6043 5823 5278 4972 5822 6411 6584 6423 7210 6961

"Pojat piilottamaan heihin kohdistuvaa väkivaltaa"

Niin mikä oikeastaan poikien tilanne on?

– Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossa pojat joutuvat tyttöjä useammin väkivallan kohteeksi. Kouluterveyskyselyssä he kuitenkin raportoivat tästä tyttöjä harvemmin. Pojat todennäköisesti joutuvat sinnittelemään maskuliinisten rooliodotusten paineessa ja piilottamaan heihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on todella huolestuttava ilmiö.

Miksi pojat eivät korostu kouluterveyskyselyssä tyttöjen tavoin?

– Pojilla saattaa olla käsitys, että väkivallasta puhuminen tai sen kokeminen häiritseväksi on epämiehekästä ja heikkoa. Miesten maailmassa avun pyytäminen voidaan leimata heikkoudeksi.

Kuinka vakava tilanne on?

– Lapsiin kohdistuva väkivalta on aina vakavaa ja täysin tuomittavaa. Suomella on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sopimusvaltiona velvollisuus estää lapsiin kohdistuva väkivalta ja puuttua siihen välittömästi.

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat karuja. Onko Suomen väkivaltatyössä epäonnistuttu?

– Luvut kertovat siitä, että piilossa ollut ilmiö tulee näkyväksi. Se on myönteistä. On hyvä, että lapset ja nuoret uskaltavat kertoa väkivallasta ja hakea apua. Meidän on kuitenkin tehtävä paljon työtä, jotta asenteet väkivaltaa kohtaan muuttuvat ehdottoman kielteisiksi ja lapsiin kohdistuva kurittaminen ja alistaminen tuomitaan yhteisesti.

"Kuritusväkivallan käyttö on lisääntynyt viime vuosina"

Pekkarinen kertoo, että väkivalta on erityisen haitallista myös siksi, että väkivaltaa kokeneet lapset turvautuvat siihen muita herkemmin myös itse. Siis myös tullessaan itse vanhemmiksi.

– Tutkimuksissa on todettu, että peräti kuusi prosenttia suomalaisäideistä on kohdistanut lapseensa vakavaa väkivaltaa kuluneen 12 kuukauden aikana. Kuritusväkivallan käyttö on myös lisääntynyt viime vuosina. Tuoreimmassa Lastensuojelun Keskusliiton selvityksessä 44 prosenttia vastaajista oli käyttänyt itse jotain kuritusväkivallan muotoa. Erityisesti kovakouraisen kiinni tarttuminen tai retuuttaminen olivat selvityksen perusteella lisääntynyt viime vuosina, ja jopa 32 prosenttia vastaajista vastasi tehneensä sitä usein tai joskus.

Suomi on väkivaltainen maa

Onko väkivalta syvässä meidän kulttuurissamme?

– Suomi on väkivaltainen maa ja myös ankarat kasvatusasenteet ovat yleisiä – väkivaltaa myös ihannoidaan. Tämä aiheuttaa haittaa kaikille: miehille ja naisille, tytöille ja pojille sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Väkivallan kulttuurista tulee pyrkiä eroon kaikin keinoin, jotta kukaan ei joutuisi väkivallan uhriksi.

Mitä tilanteen kääntämiseksi pitäisi tehdä?