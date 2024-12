Esikoulun henkilökuntaa ei pidä syyttää nelivuotiaan pojan kuolemasta Ruotsin Uumajassa, sanovat pojan omaiset.

Nelivuotias poika kuoli päiväkodin pihalla tapahtuneessa onnettomuudessa Ruotsin Uumajassa viime torstaina.

Paikallisen median mukaan poika oli laskemassa mäkeä esikoulun leikkipaikalla, kun hänen heijastinliivinsä juuttui liukumäkeen. Turmapaikasta, liukumäestä ei ole kerrottu aiemmin.

Ruotsin yleisradioyhtiön Sveriges Televisionin haastattelemien pojan lähiomaisten mukaan henkilökunta oli nopeasti paikalla ja teki voitavansa pelastaakseen pojan hengen.

– Perheellä ei ole mitään pahaa sanottavaa henkilökunnasta. He tekivät kaiken voitavansa, omaiset sanovat SVT Nyheter Västerbottenille.

Esikoulun mukaan pihalla oli myös muita lapsia, henkilökuntaa ja joitakin vanhempia.

"Heijastinliivit kiellettävä"

Omaiset toivovat SVT:n mukaan onnettomuuden herättävän keskustelua siitä, kuinka suuria lapsiryhmät esikouluissa ovat.

Perhe haluaa myös, että heijastinliivit kielletään kaikissa päiväkodeissa.

– Kyseessä on laajempi ongelma, ja heijastinliivit on kiellettävä esikouluissa kokonaan. Lisäksi leikkipaikalla on aina oltava henkilökuntaa, lähiomaiset vaativat.

SVT kertoi aiemmin, että monet Uumajan päiväkodeista ovat jo poistaneet heijastinliivit käytöstä.

Onnettomuutta tutkitaan tahattomana tappona. Epäiltyjä ei ole.

– Esitutkinta on salassapidettävää, emmekä voi sanoa muuta kuin että tutkinta on kesken, syyttäjä Anna Lundberg kommentoi SVT:n mukaan.

