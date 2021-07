Yhdysvalloissa 11-vuotias poika kuoli huvipuistolaitteessa – Suomessa käytössä saman valmistajan laitteita

Kyydissä oli kuusi lasta, joista kuolleen lisäksi kolme vietiin sairaalaan. Yksi heistä on USA Todayn mukaan kriittisessä tilassa.

Huvipuisto on sulkenut laitteen ja työskentelee viranomaisten kanssa selvittääkseen onnettomuuden syytä.

Muodoltaan pyöreä laite kulkee vedessä jokea pitkin. Huvipuisto kertoo verkkosivuillaan, että matkan aikana mahdollisesti kastuu, ja että se on hyvä tapa vilvoitella koko perheen voimin.

Kyseinen laite on ollut ennenkin otsikoissa, sillä vuonna 2016 huvipuiston työntekijä menehtyi kaaduttuaan kuljetushihnalle.

Suomessa saman valmistajan laitteita

Vuonna 1983 käyttöönotetun turmalaitteen on valmistanut sveitsiläinen Intamin AG.

Myös Särkänniemessä ja Linnanmäellä on käytössä saman valmistajan samankaltainen laite. Linnanmäellä Hurjakuru, joka on otettu käyttöön vuonna 1998, ja Särkänniemessä Koskiseikkailu, joka on otettu käyttöön vuonna 1999.