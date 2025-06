Laitilan louhosturman rikosnimikkeet tarkentuneet

Poliisi tutkii asiaa nyt epäiltyinä kahtena törkeänä kuolemantuottamuksena, vaaran aiheuttamisena sekä vahingontekona.

Laitilassa viime viikolla tapahtuneen louhosturman tutkittavat rikosnimikkeet ovat tarkentuneet, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi tutkii asiaa nyt epäiltyinä kahtena törkeänä kuolemantuottamuksena, vaaran aiheuttamisena sekä vahingontekona.

Onnettomuudessa kuoli kaksi 17-vuotiasta nuorta.

Viime viikolla poliisi kertoi, että asiaa tutkitaan muun muassa epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Esitutkintaa ei kuitenkaan suoriteta kyseisen rikosnimikkeen osalta, koska poliisin mukaan tapahtuma-alue ei ole tieliikennelain soveltamisalan mukainen tie.

– Epäillyn törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta esitutkintaa ei suoriteta, koska selvityksen perusteella kyseinen tapahtuma-alue ei ole tieliikennelain soveltamisalan mukainen tie, sanoo komisario Arttu Visuri Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Lähitalosta hälytettiin apua

Tähänastisen esitutkinnan perusteella poliisilla on hyvä käsitys tapahtumien kulusta.

Viranomaiset saivat hälytyksen tehtävälle Laitilan Tarvaistentien läheisyydessä sijaitsevalle louhokselle kello 18.40. Ilmoituksen perusteella vedellä täyttyneeseen louhokseen oli pudonnut henkilöauto ja autossa oli edelleen ihmisiä sisällä.

– Ilmoituksen hätäkeskukseen teki lähialueen asukas, jonka luo veteen pudonneesta henkilöautosta pois päässeet nuoret olivat tulleet pyytämään apua, Visuri taustoittaa.

Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät veteen uponneesta henkilöautosta kaksi poikaa, jotka lääkäri paikan päällä totesi menehtyneiksi. Toinen pelastautuneista oli henkilöautoa kuljettanut 17-vuotias poika, toinen auton takapenkillä istunut 19-vuotias matkustaja.

Uponneesta autosta ulos päässeet henkilöt kuljetettiin jatkohoitoon. Heidän vammansa eivät ole vakavia.

Esitutkinta jatkuu tulosten analysoinnilla

Louhokseen pudonnut henkilöauto on nostettu ylös, ja se on poliisin hallussa. Poliisi suoritti paikalla tapahtuneen jälkeen paikkatutkintaa ja on puhuttanut osallisia.

– Esitutkinta jatkuu paikkatutkinnan tulosten analysoinnilla, ajoneuvon tarkemmilla tutkimuksilla sekä asiaan liittyvien henkilöiden kuulusteluilla, Visuri kertoo.

Tutkinnallisista syistä johtuen asiasta ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta antaa yksityiskohtaisempia tietoja. Poliisi tiedottaa tapauksesta seuraavan kerran aikaisintaan heinäkuun alkupuolella.