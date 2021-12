Lappeenrantalainen Maiju pelasti orvoksi jääneen saukonpojan – näin karjalanpaistilihoilla herkutellut "piippailija" pääsi lajitoverinsa seuraan

Saukonpoikanen kiinni pienellä takaa-ajolla

Saukonpojalle ostettiin haukifileetä

Saukko kuljetettiin kotiin Lappeenrantaan pahvilaatikossa, joka pysyi päivän pöydällä ja siirtyi illan pimetessä saunan puolelle. Hannosella on itsellään kaksi isoa koiraa, jotka hän piti kuitenkin poissa laatikon luota. Koirat malttoivat myös pysyä hiljaa, eivätkä näin lisänneet saukon stressiä entisestään.

Saukko kuljetettiin Helsinkiin

Korkeasaaresta kerrotaan, että Villieläinsairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kaksi saukonpoikaa. Se on hyvä, koska pienillä saukoilla on riski kesyyntyä ollessaan tekemisissä vain ihmisen kanssa. Nyt saukkojen toivotaan oppivan keskenään saukontavoille niin, että ne voidaan myöhemmin vapauttaa takaisin luontoon.