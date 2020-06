Ihmisten hyväntahtoisuus voi olla kohtalokasta villieläimelle – toimi näin, jos kohtaat eläinten poikasia luonnossa: "Jos et tiedä mitä teet, soita"

Vuosittain Villieläinsairaalaan tuodaan noin 1200–1300 eläintä, ja määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Osittain sitä nostaa myös ihmisten lisääntynyt omatoimisuus villieläinten pelastamisessa. Joskus se voi olla myös haitallista eläimelle.

Toisinaan ihmiset eivät tunnista niin kutsuttuja maastopoikasia, jotka on jo potkittu ulos pesästä, mutta joita emo yhä ruokkii. Pusikosta löytynyt piipittävä linnunpoikanen voi herättää auttamisen halun, mutta pahimmillaan on eläimelle karhunpalvelus, jos se erotetaan emostaan.

Linnunpoikasen löytäessä kannattaa arvioida, tarvitseeko eläin todella ihmisen apua. Jos poikanen on kalju "rääpäle" silmät kiinni, se luultavasti on pudonnut pesästä.

– Se on parasta yrittää siirtää pesään, jos näkee sellaisen, Villieläinsairaalan lähiesimies Ville Vepsäläinen kertoo.

Älä siirrä maastopoikasta

Jotkut linnut kuitenkin häätävät poikaset maastoon, mutta jatkavat niiden ruokkimista. Esimerkiksi lokeilla ja mustarastailla on tällaisia maastopoikasia, jotka eivät ole vielä lentokykyisiä ja saattavat huutaa hätäisen kuuloisesti.

– Jos et ole varma mitä tehdä, soita ammattilaiselle, eli meille tänne Korkeasaaren Villieläinsairaalaan.

Lisää poikasia tuodaan sisään jatkuvana virtana

– Tällä hetkellä Villieläinsairaalassa on noin 125 eläintä, mikä on sangen paljon. Tämä on vuoden kiireisin aika, Vepsäläinen kertoo.