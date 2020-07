Lapin Kansa: Pohjoisen hillasoille on kadonnut jo kymmeniä ihmisiä

Pohjois-Suomessa ja Lapissa runsas hillavuosi on aiheuttanut kiireitä poliisille. Lapin ja Oulun poliisien alueilla on ollut heinäkuussa yhteensä jo 85 katoamistapausta, uutisoi Lapin Kansa. Poliisi kertoo STT:lle, että kadonneista yksi on Oulun poliisin alueella edelleen löytymättä.