Lapin poliisilla on ollut ylikonstaapeli Jari Seppälän mukaan heinäkuussa toistakymmentä tehtävää, jotka ovat keskittyneet hillastukseen. Hillakausi on varsin lyhyt ja siksi eksymiset tapahtuvat usein lyhyen aikavälin sisällä, mikä lisää poliisin kiirettä.

Seppälän mukaan tänä kesänä on erityisesti noussut esille yksi eksyjäprofiili ylitse muiden: kokeneet, hieman iäkkäämmät hillastajat.

– He ovat lähteneet katselemaan valmiiksi hyviä marjapaikkoja ilman eväitä ja puhelinta, hän kertoo.

– Onneksi kaikki eksyneet on löydetty. Osa vähän janoisina ja heikkokuntoisina, mutta kaikki ovat päässeet läheistensä luo, hän tiivistää.

Poliisin neuvot marjastajille

Ylikonstaapeli Jari Seppälä listaa MTV Uutiset Liven haastattelussa vinkkejä, joiden avulla kadonneen marjastajan etsiminen on helpottuu huomattavasti. Nyt kun hillaa on metsissä runsaasti, on Seppälän mukaan erinomainen tilaisuus siirtää tietotaitoa nuoremmille sukupolville.