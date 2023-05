Länsi-Kanadassa pelätään maastopalojen riehaantumista kuumuuden myötä: "Ei tiedä hyvää"

Alueella on riehunut kymmeniä paloja, joissa on palanut yhteensä jo 4 000 neliökilometriä maastoa.

Palanut alue vastaa kooltaan noin puolta Satakuntaa. Lisäksi ainakin 30 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa palojen vuoksi.

Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan suhteellisen viileän ja osin myös sateisen alkuviikon jälkeen Albertaan on odotettu kuumaa viikonvaihdetta, jonka on pelätty lietsovan lisää paloja. Sääennusteiden mukaan lämpötila on nousemassa osissa Albertaa lähes 30 asteeseen tai jopa sen yli.