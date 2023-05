Suomalaistutkimus: Euroopan hellejaksot tulossa kuumemmiksi ja pidemmiksi – koskee myös Suomea

Muutos on suurin Etelä-Euroopassa, mutta lisää helteitä on odotettavissa myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Helleaalto tuli jo huhtikuussa

Entistä pidemmät ja kuumemmat hellejaksot tuovat varsinkin Etelä-Euroopassa ongelmia maanviljelykselle. Myös metsäpaloja on odotettavissa entistä enemmän.

Helle on myös terveysriski. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että vuoden 2022 helleaallot johtivat noin 4 000 ihmisen kuolemaan Espanjassa ja yli 1 000 ihmisen kuolemaan Portugalissa. Tämän kevään helteiden kuolleisuusvaikutuksista ei vielä ole varmaa tietoa.