Lando Norris sivaltaa Red Bullia

McLarenin tähtikuljettaja Lando Norris sivaltaa brittitallia kritisoinutta Red Bullia.

McLaren on ollut alkukaudella F1-sarjan vahvin talli, mikä on osaltaan saanut kilpailijatallit horjuttamaan päävastustajaansa kaikin keinoin.

Red Bull on nostanut esiin, että McLarenin takasiipi olisi huomattavasti taipuisampi kuin muilla.

Kansainvälinen autoliitto FIA on ilmoittanut nyt testaavansa takasiipiä alkukautta tarkemmin, mutta McLarenin mukaan talli ei ole joutunut tekemään muutoksia autoonsa.

FIA on antanut myös uuden teknisen direktiivin koskien etusiipien taipuisuutta. Direktiivi astuu voimaan kesäkuussa Espanjassa. Red Bullin tallipomo Christian Horner on sanonut ääneen, että uskoo FIA:n säädösten tasoittavan McLarenin etumatkaa.

Nyt oman lusikkansa soppaan on laittanut myös MM-sarjaa johtava McLaren-tähti Lando Norris, joka sivaltaa Red Bullia napakasti.

– Me noudatamme täysin sääntöjä ja teemme hyvää työtä. Red Bullilla on ollut rutkasti aikaa tehdä samoin kuin me, mutta he eivät ole tehneet niin. Heidän pitäisi tehdä parempaa työtä sen sijaan, että valittavat asioista, Norris tylyttää Racing News 365:n mukaan.

Norris painottaa, että McLaren toimii täysin sääntöjen mukaan.

– Me kunnioitamme FIA:n toimintaa, ja olemme iloisia, että he yrittävät korjata asioita, koska emme halua, että kukaan rikkoo noita sääntöjä. Tuoreimmat sääntöviilaukset eivät vaikuta meihin. On paljon asioita, joita Red Bull tekee, jotka venyttävät rajoja ihan yhtä paljon. Mekin voimme pelata sitä peliä, mutta keskitymme vain itseemme, emmekä valita muista.