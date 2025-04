Kimi Antonelli paljastaa: jäätävä kohtaaminen Kimi Räikkösen kanssa

Formula ykkösten superlupaus, ensimmäisen kautensa hienosti aloittanut 18-vuotias italialainen Andrea Kimi Antonelli tunnetaan F1:ssä toisella nimellään eli Kiminä. Bahrainin GP-viikonlopun avauspäivänä torstaina nuorukainen kertoi, kuinka ensimmäinen tapaaminen nimikaiman eli suomalaisen F1-legendan Kimi Räikkösen kanssa sujui.

– Tapasin hänet ollessani vielä aika pieni, olisiko ollut vuonna 2018? Ja tajusin, miksi häntä kutsutaan "Jäämieheksi" – itse olin ihan superinnoissani, ja häneltä ei tullut mitään reaktiota, Kimi Antonelli selvitti.

– En päässyt kunnolla juttelemaan hänen kanssaan, ja haluaisin kyllä mielelläni jutskata. Olisi siistiä udella häneltä kilvanajosta, hän on tehnyt niin paljon lajin eteen. Tuo on ehdottomasti saatava aikaan tulevaisuudessa.

Räikkönen on kautta aikain kolmanneksi eniten F1-kisoja ajanut kuljettaja (349 kisaa). Antonelli starttaa sunnuntaina uransa neljänteen kisaan, mutta kasassa on jo 30 pistettä. Hän on napannut kauden kolmesta kisasta yhden nelossijan ja kaksi kuutossijaa. Viime viikonloppuna Japanissa hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin F1-kisaa johtanut kuljettaja ja myös kaikkien aikojen nuorin nopeimman kierroksen kisassa ajanut.