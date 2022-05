Historiallisen laaja lakko alkaa – koulut kiinni, osa päiväkodeista auki: Kuka pääsee hoitoon, jos lapsia tulee liikaa?

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo, että jokainen kunta ja kaupunki on tehnyt omat päätöksensä siitä, ovatko esimerkiksi koulut auki vai kiinni lakon aikana.

Helsingissä koulut pysyvät kiinni perusopetuksen osalta turvallisuussyistä.

– Meillä ei ole tietoa, minkä verran meillä on opettajia käytössä. Arvio on, että henkilökuntaa on niin vähän, että emme voi järjestää opetusta turvallisesti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Moni vanhempi miettii, miksei opetusta jatketa etänä kuten koronasulun aikana. Tällä kertaa kuvio on kuitenkin hyvin toisenlainen, Järvenkallas muistuttaa.

– Tilanne on toisenlainen kuin korona-aikana. Silloin opettajat olivat töissä.

Järvenkallas korostaa, että esimerkiksi Helsingin kaupunki ei ole työriidassa neuvotteleva osapuoli.

– Me olemme pahoillamme. Helsinki toivoo, että päästäisiin sovintoon. Tilanne on hankala perheille.

Osa päiväkodeista pidetään auki

Osa päiväkodeista pidetään auki myös lakon aikana. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten montaa lasta niissä voidaan hoitaa, koska töihin saapuvien työntekijöiden määrää ei etukäteen tiedetä.

– Osa päiväkodeista on auki ja niissä me pyrimme hoitamaan niin paljon lapsia, kuin me mitoituksen mukaan ja turvallisesti voimme.

– Olemme kertoneet, mitkä päiväkodit ovat auki, mutta emme voi tarkkaan tietää tilannetta ja sitä, paljonko ihmisiä on töissä. Perheiden on ollut hyvä miettiä ja varmasti kaikki ovat miettineetkin vararatkaisuja, Järvenkallas toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuka pääsee hoitoon, jos tulijoita on liikaa?

Kuka sitten saa lapsensa hoitoon, jos kaikkia ei pystytä ottamaan sisään?

– Tämä onkin hankala ja vaikea kysymys. Me emme voi rajata sitä oikein mitenkään, koska kaikilla, joilla on varhaiskasvatuspaikka, on yhdenvertainen oikeus tulla.

– Silloin mennään juuri turvallisuuskysymykseen. Voi tulla tilanne, että on lapsia tulossa enemmän kuin on henkilökuntaa. Silloin joudumme toteamaan, että emme voi ottaa lapsia sisään. Se jää nähtäväksi.

Lakko on historiallisen pitkä

Järvenkallas muistuttaa, että kyseessä on poikkeuksellinen tilanne eikä kokemusta vastaavasta ole.

Aiemmin työtaistelut ovat olleet muutaman päivän mittaisia, kun taas nyt lakon on ilmoitettu kestävän viikon.

– Olemme historiallisessa viikossa. Mutta jo nyt tiedämme, että niitä, jotka ovat ilmaisseet tarvitsevansa hoitoa, on enemmän kuin henkilökuntaa. Lähtötilanne on tällainen.

Siirtyvätkö kesälomat alkamaan myöhemmin?

Vielä ei ole tietoa siitä, siirtääkö lakko myös koulujen kesälomien alkamista myöhemmäksi.

– Katsomme, miten tilanne etenee. Jos lakko jää lyhytaikaiseksi, ajatus on, että ei tarvitse lisätä opetuspäiviä vaan saamme opetussuunnitelman toteutettua. Mutta se on asia, jota voi kunnolla arvioida vasta, kun tämä on ohi.