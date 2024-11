Laki muuttuu: Osa vammaisista voi jäädä ilman palveluita – Pirkon arkeen iso muutos

Pirkko Mahlamäellä on synnynnäinen liikuntavamma. Tämän takia hän tarvitsee henkilökohtaisen avustajan lähes kaikissa arjen toimissa. Kirjoista pitävä Mahlamäki vierailee mielellään Helsingin keskustan kirjakaupoissa.

Lakiuudistuksen pitää taata palvelut vammaisille

Nykyinen vammaispalvelulaki on 1980-luvulta ja uudistusta on odotettu pitkään. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisyleissopimuksen vuonna 2016 ja sopimuksessa olevat asiat pitäisi myös kirjata vammaispalvelulakiin. Mahlamäki pelkää kuitenkin, että hallituksen muutosesitykset lakiin voivat johtaa siihen, ettei hän jatkossa pystyisi liikkumaan kodin ulkopuolella yhtä vapaasti kuin nyt.