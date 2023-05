Eduskunnan viime metreillä hyväksymän vammaispalvelulain siirto esillä hallitusneuvotteluissa – ministeriöltä tyrmäys

– STM ei näe mahdollisena vaihtoehtona lain voimaantulon siirtämistä tai lain sisällön muuttamista, STM toteaa antamassaan arviossa.



STM esittää liudan syitä, miksi lain voimaantulon siirto ei kannata. STM:n näkemyksen mukaan voimaantulon siirtäminen ei ole nykyisessä aikataulussa edes mahdollista.



STM toteaa, että uusi hallitus aloittaa toimintansa todennäköisesti kesäkuussa ja hallituksen esityksen pitäisi olla eduskunnalla käsittelyssä heti syyskuun alussa. Ennen esityksen antamista eduskunnalle pitäisi järjestää lausuntokierros, tehdä käännöstyöt ja laintarkastus.



Myös eduskuntakäsittelyn pitäisi olla todella pikainen, sillä laki on tulossa voimaan jo lokakuussa.



Työ lakimuutoksen takia on jo aloitettu



STM kertoo, että hyvinvointialueet ovat jo aloittaneet valmistelun lakimuutoksen takia.



STM on kouluttanut noin 1 000 työntekijää uudesta vammaispalvelulaista ja lisää koulutuksia on tulossa. Valvontaviranomaiset ovat puolestaan tehneet rekisteröintiin liittyviä muutoksia, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kirjoittaa asiasta käsikirjaa. Vammaisjärjestöt ovat myös kouluttaneet omaa jäsenistöään.



– Tämä työ jouduttaisiin tekemään uudelleen, jos lain voimaantuloa siirrettäisiin tai lakia muutettaisiin, STM sanoo.



STM lisäksi muistuttaa, että vammaiset ihmiset ja kaikki heidän kanssaan työskentelevät joutuisivat elämään epätietoisuudessa siitä, mitä muutoksia lakiin olisi tulossa.



– Asiakkaiden kannalta nyt ehdotettu muutos olisi hämmentävä. Asiakkaat tarvitsevat palvelut joka tapauksessa, ministeriö toteaa.



Uudesta vammaispalvelulaista poistettiin eduskuntakäsittelyssä niin sanottu ikääntymisrajaus. STM:n arvion mukaan ikääntymisrajauksen poisto tuo vuonna 2027 yhteensä lähes 26 miljoonan euron lisäkustannukset.



STM:n mukaan ikääntymisrajauksen poistosta on esitetty toisistaan huomattavasti poikkeavia arvioita.



– STM:llä ei ole tietoa, minkälaisiin laskelmiin muiden antamat arviot perustuvat.



Hallituksen alkuperäisessä lakiesityksessä ollut rajaus ei ollut sidottu mihinkään tiettyyn ikään vaan se olisi tarkoittanut sitä, että lakia olisi sovellettu vain niihin, jonka tuen tarve johtuu pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta tyypillisestä iäkkäiden sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta.