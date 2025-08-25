Varkaat iskivät yön pimeydessä – suurtapahtumassa katosi 250 000 euron saalis

Varkaat iskivät La Vuelta -pyöräilykilpailuun ja saivat varastettua Visma-tallilta kasan huippupyöriä, joiden kokonaisarvo on peräti 250 000 euroa.

Visma-tallin tanskalaistähti Jonas Vingegaard voitti Espanjan ympäriajon toisen etapin ja otti kokonaistilanteessa kärkipaikan. Etapin jälkeen tallin voitonriemu vaihtui kuitenkin epätoivoon, sillä yön pimeinä tunteina varkaat kävivät tyhjentämässä tallin kuorma-auton.

Kaikkiaan varkaat saivat saaliikseen peräti 18 Visma-tallin huippupyörää, joiden arvo nousee neljännesmiljoonaan.

– Viime yönä mekaanikkojen kuorma-autoon murtauduttiin ja useita pyöriä varastettiin. Mekaanikkomme työskentelevät kovasti, jotta tiimi on valmis kolmanteen etappiin, Visma-tallin julkaisussa sanotaan.

Talli sai kuin saikin La Vueltan kolmannelle etapille täyden kahdeksan ajajan miehityksen.

La Vueltan reitti lähtee tänä vuonna Italiasta ja päättyy lopulta Ranskan ja Andorran kautta Espanjaan.

