Pyöräilyikoni vakavassa onnettomuudessa kesken harjoituksien – lennätettin ambulanssikopterilla sairaalaan

Chris Froome kaatui rajusti kesken harjoituslenkin.
Julkaistu 28.08.2025 16:31
Feliks Heikkinen

Tour de Francen nelinkertainen voittaja ja kaksinkertainen olympiamitalisti Chris Froome, 40, on joutunut vakavaan onnettomuuteen kesken harjoitusleirin.

Brittilehti Mirrorin mukaan Froome oli ollut harjoittelemassa kotinsa lähellä Monacossa, kun onnettomuus oli sattunut. Froome oli pudonnut pyörältään kesken lenkin. 

Onnettomuudessa ei ollut mukana muita pyöräilijöitä tai kulkuvälineitä. Froome mursi tilanteessa useita luitaan ja joutuu nyt leikkauspöydälle. 

– Meillä oli onnea, että Chris ei saanut päävammaa, pyöräilijän tiimi kirjoitti tiedotteessa.

Froome joutuu olemaan sivussa ainakin loppukauden. Hän ei ollut mukana ryhmäss, joka kilpailee paraikaa Espanjan ympäriajossa.

