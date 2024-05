Lähteet: Uutta tietoa prinsessa Catherinen voinnista – aloitti uuden vaiheen syöpähoidoissaan

Spekulaatiot vellovat yhä sen suhteen, milloin Catherine on tekemässä paluun kuninkaallisiin töihinsä. Joidenkin lähteiden mukaan paluu olisi koittamassa jo syksyllä, toisten loppuvuodesta. Mitään virallista ilmoitusta asian suhteen ei ole tehty, ja hovi on ainoastaan ilmoittanut Catherinen palaavan töihin, kun hänen lääkärinsä antavat siihen luvan.

– Ei ole aikajanaa eikä tässä kerta kaikkiaan ole kiire minnekään. Se on sitten, kun Catherine tuntee olonsa valmiiksi ja hänen terveystiiminsä antaa asialle vihreää valoa. Mutta hän tulee 100-prosenttisen varmasti palaamaan töihin, siitä ei ole epäilystäkään, sisäpiirilähde kertoo.

Vaikka Catherine on täysin sairauslomalla, on hänet kuitenkin pidetty ajan tasalla viime viikolla julkaistusta Royal Foundation Centre for Early Childhoodin raportista ja siihen liittyvästä liiketoimintaryhmästä. Eräs kuninkaallinen avustaja kertoi aiemmin, että Catherine oli lukenut raportin ja saanut siitä selvityksen, mutta Kensingtonin palatsin tiedottaja sittemmin korosti, ettei tämä ole merkki siitä, että Catherine olisi palaamassa töihin.