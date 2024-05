Lähteet: Prinssien veljesriita sai uuden kierroksen – Harry jättää osallistumatta lapsensa kummin häihin ja pahoitti mielensä Williamin tärkeästä roolista

Tuolloin vietetään Hugh Grosvenorin ja tämän puolison Olivia Hensonin häitä, johon on kutsuttu 400 vierasta. Kyseessä on vuoden merkittävimmät brittiläisen seurapiirin häät, ja ne järjestetään näyttävästi Chesterin katedraalissa. 33-vuotias Grosvenor kuuluu Ison-Britannian nuorimpien biljonäärien joukkoon.

Tilannetta mutkistaa koko maailman seuraama kuninkaallinen veljesriita, sillä Grosvenor on sekä prinssi Williamin ja prinssi Harryn läheinen ystävä ja kummankin veljeksen esikoisen kummisetä: Harryn hiljattain 5 vuotta täyttäneen Archien ja Williamin 10-vuotiaan prinssi Georgen . Kuningas Charles sen sijaan on Gorsvenorin kummi.

Prinssi William sen sijaan on näkyvässä osassa häissä, sillä hän on yksi sulhasseurueeseen kuuluvista. Williamin esikoisella, Grosvenorin kummilapsella Georgella on myös lähteiden mukaan jonkinlainen rooli juhlapäivänä. Daily Mailin mukaan Williamin olisi myös tarkoitus toimia häiden paikannäyttäjänä – josta Harryn kerrotaan pahoittaneen mielensä.