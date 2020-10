Sote-neuvottelujen pitkä perjantai tuomassa alueiden rahoitukseen muutoksia – Kiuru: Rahoitusjärjestelyjä tullaan muuttamaan palautteen perusteella

Hallitus on jatkanut sote-neuvotteluja lyhyeksi jääneen yön jälkeen. Neuvottelut käynnistyivät uudestaan aamupäivällä ja niitä jatketaan tiettävästi ainakin pitkälle iltapäivään.

Menossa on pitkä perjantai.

Ministeriössä työskentelevä lähde kertoo, että neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen tämän viikon aikana. Lähteen mukaan asiasta on tarkoitus tiedottaa ensi viikolla.

Toinen neuvotteluissa mukana oleva taho kuitenkin toteaa, että "On päätetty, että välittömästi tiedotetaan, kun ratkaisu on saatu – jos se on tänään, niin vielä illalla tämä tehdään".