Hallituksen sote-ratkaisut valmistumassa pian – Kiuru: "Tänään istutaan niin pitkään, että palaset alkavat loksahtaa kohdilleen"

Neuvoteltavana on useita keskeisiä kysymyksiä, joista eri hallituspuolueissa on ollut matkan varrella isoakin kipuilua.

– Paljon on tehty töitä, paljon on vielä jäljellä. Yksityiskohtia hiotaan. Tämä on Suomen historian isoimpia uudistuksia ja koskettaa kaikkien suomalaisten palveluita, niin käytetään se aika, mikä tarvitaan. Toivottavaa on, että ollaan valmiita ihan lähipäivinä, Saarikko muotoili.