Poliisi varoittaa kavalasta tekstiviestihuijauksesta: "Älä noudata ohjeita"

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että havaintoja kyseisistä huijausyrityksistä on tehty päivittäin maaliskuun lopusta saakka. Viestissä annettuun numeroon ei tule olla yhteydessä ja mahdolliset puhelut tulee katkaista. Kalastelun tarkoituksena on päästä käsiksi asianomaisen pankkitiliin.

Poliisi on saanut useita yhteydenottoja tekstiviestitse tehdyistä huijausyrityksistä, joita on tehty ainakin Lowellin, Kredinorin ja LO viesti -yritysten nimissä. Huijauksessa asianomistaja saa tekstiviestin, jossa pyydetään ottamaan yhteyttä tiettyyn puhelinnumeroon. Viestissä kerrotaan, että jokin lasku on jäänyt maksamatta ja asianomistajaa on yritetty tavoitella. Viestissä pyydetään ottamaan yhteyttä 09-alkuiseen puhelinnumeroon.