Lähes tuhat pulloa likööriä ja konjakkia nostettiin merenpohjasta – ruotsalaisyritys pelkää oikeustaistoja: "Suomesta ilmaantuu varmaan ihmisiä, jotka väittävät löytäneensä hylyn"

Konjakkia ja benediktiinilikööriä

Hyvin säilyneet pullot makasivat oljilla suojattuina laatikoissa. Konjakki on lopetetun De Haartman & Co -yrityksen valmistamaa, likööri puolestaan on klassista benediktiinilikööriä. Pulloissa ei ole etikettejä, joten kovin paljon tietoa ei sitä kautta ole saatavilla.