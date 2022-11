Läheinen neuvonantaja vahvistaa: Donald Trump aikoo ilmoittaa tiistaina lähdöstään presidenttikisaan

Trumpin on jo ennakoitu kertovan pian presidentinvaalisuunnitelmistaan, sillä hän ilmoitti juuri välivaalien äänestyspäivän alla valmistautuvansa kertomaan tulevana tiistaina isoja uutisia.

Yhdysvalloissa on määrä pitää seuraavat presidentinvaalit marraskuussa 2024. Trump täyttää samana vuonna 78 vuotta.

Mediatietojen mukaan Trumpin lähipiirissä on ollut erimielisyyttä siitä, kannattaako ex-presidentin kertoa ehdokkuussuunnitelmistaan tilanteessa, jossa välivaalien ääntenlasku on yhä kesken ja republikaanipuolueen tulos on jäänyt alle odotusten. Asiasta kirjoittaa muun muassa Guardian-lehti.