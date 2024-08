Lähde: Manchester Unitedilta tuhdit hankinnat kauden kynnyksellä

The Athleticin tietojen mukaan seura on päässyt Bayern Münchenin kanssa sopimukseen keskuspuolustaja Matthijs de Ligtin , 24, hankinnasta.

Juventusta ja Ajaxia niin ikään edustaneen hollantilaisen on määrä siirtyä Old Traffordille 45 miljoonan euron hintaan. De Ligt on Unitedin nykyisen päävalmentajan Erik ten Hagin vanha tuttu Ajax-vuosilta.