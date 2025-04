HIFK:lle raskas takaisku? Leijonien MM-vahti villien huhujen keskellä – "Vähän huvittuneena seurannut"

Kiekkomarkkinoiden kuumimpiin nimiin lukeutuvasta maalivahti Emil Larmista tuntuu tulevan uusia siirtohuhuja päivittäin.

28-vuotias Larmi on pelannut edelliset kolme kautta Växjö Lakersin maalilla. Keväällä 2023 seuransa Ruotsin mestariksi torjunut tähtivahti on vaihtamassa ensi kaudeksi maisemaa. Tämä on jo varmaa, mutta siihen vahvistetut tiedot loppuvatkin.

Larmin on huhuttu viimeisten viikkojen aikana vuorotellen jatkavan Ruotsissa tai siirtyvän Suomeen.

Urheilucast on huhuillut Larmia HIFK:n ykkösvahdiksi kotimaan oloissa hurjalla palkkapussilla. Ruotsalaismediassa Larmi on yhdistetty Färjestadin uudeksi kiinnitykseksi. Viimeisimpänä Värmlands Folkblad uutisoi suomalaismaalivahdin olevan lähellä sopimusta karlstadilaisseuran kanssa.

Iltalehti puolestaan uutisoi keskiviikkona, että tällä hetkellä HIFK:n ykkösmaalivahtina on jatkamassa Niko Hovinen.

Larmin sopimuksista neuvotteleva pelaaja-agentti Juha Hautamaa on ajan tasalla villinä käyvästä spekulaatiosta.

– Olen vähän huvittuneena seurannut, kun mukamas varmoja tietoja tulee joka suunnasta. Olen kuitenkin itse ollut tilanteen päällä koko ajan, Hautamaa toteaa MTV Urheilulle.

– Totta kai tuon tason pelimiehellä on kysyntää monessakin suunnassa, joten se on ihan ymmärrettävää.

Hautamaa ei suostu vahvistamaan vielä sitäkään, onko Larmilla jo sopimus allekirjoitettuna tulevaksi kaudeksi.

– Kyllä ne seurat sitten julkistavat, kun ne parhaaksi näkevät, Hautamaa vastaa.

Larmi on pelannut Leijonien maalilla kaksissa MM-kisoissa vuosina 2023 ja 2024.