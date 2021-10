Kolme koiraa saarroksissa laavan ja tuhkan keskellä La Palmalla – pelastusoperaatio alkaa: "Jos tämä on ainoa mahdollisuus, menemme hakemaan niitä"

Kolme koiraa on ollut viikkoja saarroksissa Kanariansaariin kuuluvalla La Palman saarella tulivuoresta purkautuvan laavan keskellä.

Koirille on toimitettu dronen avulla ruokaa, ja nyt myös pelastusyritykseen on saatu kuva.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun eläintä yritetään pelastaa dronen avulla. Jos tämä on niiden ainoa mahdollisuus, niin me menemme hakemaan niitä, sanoo droneyritys Aerocamaraksen toimitusjohtaja Jaime Pereira uutistoimisto Reutersille.