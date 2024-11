Lääkejätti Novo Nordisk kahmi miljardeja laihdutuslääkkeillään

Tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk jatkoi kasvutaivaltaan heinä-syyskuussa. Liikevaihto nousi 71 miljardiin Tanskan kruunuun eli 9,5 miljardiin euroon. Liikevoitto oli liki 34 miljardia kruunua, noin 4,6 miljardia euroa, mikä ylitti analyytikkojen odotukset. Yhtiön kurssi oli iltapäivällä Kööpenhaminan pörssissä reilun kuuden prosentin nousussa. Novo Nordisk on noussut Euroopan arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi alkujaan kakkostyypin diabeteksen hoitoon kehitettyjen lääkkeidensä avulla. Ne toimivat suolistohormoni GLP-1:n tavoin hidastaen mahalaukun tyhjenemistä ja lisäten kylläisyyden tunnetta. Näistä muun muassa Ozempic ja Wegovy ovat saaneet valtavan suosion laihdutuksen tukena. – Kasvuamme vauhdittaa GLP-1-pohjaisten lääkkeidemme kasvava kysyntä. Hoidamme useampia potilaita kuin koskaan ennen, sanoi toimitusjohtaja Lars Fruergaard Jörgensen tiedotteessa. Vuoden alusta alkaen Novo Nordisk on myynyt Ozempicia yli 86 miljardilla kruunulla (11,5 miljardilla eurolla), mikä on 32 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Yhtiö ennakoi, että sen yhteenlaskettu myynti koko vuodelle nousee 23–27 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kasvava ongelma koko maailmassa

Laihdutuslääkkeiden markkinoille on ilmaantunut muitakin kilpailijoita, mutta Novo Nordiskin asema on vahva. Sillä on markkinasta liki kolmen neljänneksen valta-asema.



Lääkkeiden markkinoiden ei odoteta sulavan Novo Nordiskin alta. Lihavuuden maailmanlaajuista kehitystä seuraava World Obesity Federation arvioi, että vuoteen 2035 mennessä puolet maailman väestöstä on ylipainoisia tai lihavia. Lihavuuden ja ylipainon taloudellisten vaikutusten arvioidaan nousevan yli 4 biljoonaan dollariin vuodessa.



Tällä hetkellä arvio on, että maailman väestöstä noin 900 miljoonaa on lihavia. Yhdysvalloissa osuus väestöstä on yli 40 prosenttia, Euroopassa lähes neljännes.



Ylipaino kasvattaa kantajallaan muun muassa diabeteksen ja useiden eri syöpien riskiä.