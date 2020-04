Lääkärilehti: Koronavirukseen on kuollut Suomessa kaksi työikäistä mieslääkäriä

Koronavirukseen on kuollut Suomessa kaksi työikäistä mieslääkäriä. Alun perin asiasta ovat kertoneet erikoislääkärit Janne Aaltonen ja Eetu Salunen Lääkärilehden keskustelupalstalla, joka on suljettu suurelta yleisöltä. Aiheesta on uutisoinut Mediuutiset.