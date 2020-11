Lääkärin epäillään murhanneen koronapotilaita Saksassa – on tunnustanut yhden tapon

Lääkäri pidätettiin keskiviikkona ja hän on poliisin mukaan tunnustanut yhden tapon. Hän perusteli tappavan injektion antamista sillä, että hän halusi säästää potilasta ja hänen läheisiään kärsimykseltä.

Saksassa potilaiden on mahdollista pyytää apua elämänsä päättämiseen, mutta on vielä epäselvää, onko tapauksessa ollut kyse siitä. The Guardian kirjoittaa, että Saksassa avustettujen itsemurhien suhteen ollaan erityisen herkkiä holokaustin vuoksi.