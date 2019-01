Lääkärikeskus mokasi Espoossa: Tuhkarokkoon sairastunut päätyi vahingossa odotustilaan ilman hengityssuojainta – suuri määrä ihmisiä altistui

Potilas odotusaulaan ilman hengityssuojainta



Tuhkarokko on herkästi tarttuva ja tappava tauti. Koska tästä ei ollut vielä epäilystä, potilas päästettiin ilman hengityssuojainta muiden asiakkaiden joukkoon odotusaulaan odottelemaan laboratorionäytteen ottamista.

– Kun tulee pienikin epäilys, että kyseessä voisi olla tuhkarokko, henkilölle pitäisi ohjeistuksen mukaan pukea hengityssuojain. Se on jäänyt tapahtumatta, Terveystalon vt. johtava ylilääkäri Unto Palonen toteaa.

– Hengityssuojain olisi pitänyt laittaa päälle heti, kun epäilys on herännyt, Palonen sanoo.

Suuri määrä ihmisiä altistui tartunnalle

Varsinainen epäily tuhkarokosta on syntynyt vasta laboratoriotestien tuloksien myötä.

– Valitettavasti tuhkarokon oireet ovat niin yleiset, kun on kuumeinen potilas ja ehkä jotakin ihottumaakin, että sellaisia potilaitahan meillä käy päivittäin satoja, Palonen sanoo.

"Tämä on tietenkin aika poikkeuksellista"

Varotoimenpiteenä Terveystalo on joutunut ottamaan yhteyttä kaikkiin samoissa Leppävaaran tiloissa tuona aikana asioineisiin henkilöihin.

– Jos henkilö on rokotettu, tuhkarokon tartuttavuus on onneksi hyvin vähäinen. Kaikki henkilöt on kuitenkin kontaktoitu, Palonen kertoo.